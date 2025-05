Βόρεια Κορέα: Οργή Κιμ Γιονγκ Ουν για το ατύχημα με την καθέλκυση αντιτορπιλικού - Θα τιμωρήσει τους υπαίτιους - Real.gr

Υπό κράτηση έχουν τεθεί αξιωματούχοι του ναυπηγείου στο οποίο σημειώθηκε «σοβαρό ατύχημα» κατά την καθέλκυση πολεμικού πλοίου, μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η αποτυχημένη καθέλκυση που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε ένα αντιτορπιλικό 5.000 τόνων έγινε την Τετάρτη παρουσία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος διεμήνυσε πως το ατύχημα έπληξε την αξιοπρέπεια της χώρας και ορκίστηκε πως θα τιμωρήσει τους υπαίτιους.

Το ατύχημα σημειώθηκε ενώπιον πλήθους στο βορειοανατολικό λιμάνι Τσονγκτζίν και αποτέλεσε δημόσια ταπείνωση για τον Κιμ, ο οποίος αποσκοπούσε σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, επισημαίνουν αναλυτές.

Μεταξύ των αξιωματούχων που έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις βορειοκορεατικές αρχές είναι ο αρχιμηχανικός του ναυπηγείου, μεταδίδει το KCNA.

New satellite images of the Chongjin port in North Korea show the aftermath of a failed ship launch on Wednesday: a capsized new destroyer still partially resting on the pier. The ship’s internal compartments are almost certainly flooded, complicating efforts to right it.😂 pic.twitter.com/pD5WCEBzk1

