Βόρεια Κορέα: Τελετή καθέλκυσης νέου πολεμικού πλοίου 5.000 τόνων παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν - Real.gr

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν συμμετείχε χθες Παρασκευή (25/4) σε τελετή για την καθέλκυση ενός «νέου αντιτορπιλικού πολλαπλών χρήσεων», μετέδωσε σήμερα, Σάββατο (26/4) το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA.

Το αντιτορπιλικό βάρους 5.000 τόνων είναι εξοπλισμένο με τα «ισχυρότερα όπλα» και κατασκευάστηκε «μέσα σε 400 περίπου ημέρες με τη δική μας δύναμη και τεχνολογία», ανέφερε ο Τζο Τσουν Ριόνγκ, γραμματέας του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Ο Κιμ ήταν παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον ναύσταθμο του Νάμπχο, μία στρατιωτική βάση – ναυπηγείο που αναφέρεται επίσης ως Νάμπο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και τους τεχνικούς για την κατασκευή του νέου αντιτορπιλικού, το οποίο είναι «πιστό στη γραμμή του κόμματος για ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων», πρόσθεσε το KCNA.

Υπενθυμίζεται ότι δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν από τους ανεξάρτητους δορυφορικούς παρόχους Maxar Technologies και Planet Labs στις 6 Απριλίου έδειχναν το υπό κατασκευή πλοίο στη θάλασσα στο ναυπηγείο Νάμπο στη δυτική ακτή της Βόρειας Κορέας, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ.

A new Maxar satellite image acquired on April 6, 2025 reveals the largest North Korean-manufactured warship yet at the Nampo Navy Shipyard.

Read the full CSIS analysis: https://t.co/T04WSTYSVR pic.twitter.com/lcWdCCDhrj

— CSIS (@CSIS) April 8, 2025