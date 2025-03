Βόρεια Μακεδονία: Πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο - Αναφορές για δεκάδες θύματα - Real.gr

Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς ή τραυματίες, μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε στο ταβάνι και την οροφή του νυχτερινού κλαμπ, η οποία τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες.

Disco inferno kills dozens in North Macedonia — local media

Fire spread rapidly to roof of venue filled with 1,500 people, up to 50 victims in total according to local prosecutors#NorthMacedonia pic.twitter.com/HPIfz9PbNu — Uncensored News (@Uncensorednewsw) March 16, 2025

Update: A fire that broke out at a North Macedonian nightclub where more than a thousand people had gathered for a concert killed at least 50, state agency MIA reported on Sunday.#Macedonia pic.twitter.com/d0gfbQyEhc — JUST IN | World (@justinbroadcast) March 16, 2025

Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση “του αριθμού των θυμάτων και των τραυματιών στην πυρκαγιά”.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu — Disasters Daily (@DisastersAndI) March 16, 2025

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters