Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ένας 54χρονος για την επίθεση στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια - Real.gr

Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ένας 54χρονος για την επίθεση στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια

21:30, 12/01/2026
Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε έναν 54χρονο άνδρα, ως υπεύθυνο για την καταστροφή, χθες Κυριακή, του τζαμιού της κεντρικής εισόδου της πρεσβείας της Βουλγαρίας στα Σκόπια.

Σημειώνεται ότι χθες το απόγευμα, ένας άνδρας (όπως φαίνεται από τις κάμερες της πρεσβείας της Βουλγαρίας στα Σκόπια) προσέγγισε το κτήριο της βουλγαρικής πρεσβείας, έσπασε με τη γροθιά του το τζάμι της κεντρικής εισόδου και αμέσως ετράπη σε φυγή.

Το περιστατικό προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, το οποίο εκτίμησε ότι οφείλεται «στη συστηματική έλλειψη αντίδρασης των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της Βόρειας Μακεδονίας σε προηγούμενες επιθέσεις και πράξεις βανδαλισμού εναντίον εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη Βουλγαρία και τη βουλγαρική κοινότητα».

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες επιθέσεις είχαν σημειωθεί το 2022 σε πολιτιστικούς συλλόγους της βουλγαρικής μειονότητας στις πόλεις Μπίτολα (Μοναστήρι) και Οχρίδα της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι καταδίκασε σήμερα, από τη μεριά του, τον βανδαλισμό της πρεσβείας της Βουλγαρίας στα Σκόπια, κάνοντας όμως λόγο για μεμονωμένο περιστατικό.

«Καταδικάζουμε οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Προκλήθηκαν κάποιες υλικές ζημιές, οι οποίες δεν είναι μεγάλης κλίμακας. Ανεξάρτητα από αυτό, καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

