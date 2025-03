Τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: Tην Πέμπτη οι κηδείες των 59 θυμάτων - Νέες συλλήψεις - Real.gr

O πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μετέβη στο Κότσανι όπου υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων που έχει ανοίξει στο πάρκο της πόλης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Η φονική πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κότσανι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, που στοίχισε τη ζωή σε 59 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νέοι, έχει ξεσηκώσει κύμα οργής και θλίψης σε ολόκληρη τη Βόρεια Μακεδονία.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι μετέβη στο Κότσανι όπου υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων που έχει ανοίξει στο πάρκο της πόλης και στη συνέχεια αποχώρησε. O Χρ.Μίτσκοσκι είχε μεταβεί στο Κότσανι και το πρωϊ της περασμένης Κυριακής, μερικές ώρες μετά το τραγικό συμβάν.

Αύριο Πέμπτη (20/03) θα γίνουν οι κηδείες των 59 θυμάτων της τραγωδίας. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν από το Κότσανι, όπου αύριο το μεσημέρι, σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα θα γίνει η κηδεία τους, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βόρειας Μακεδονίας, Στεφάνου.

59 people have died, and 155 others injured, after a fire ripped through a nightclub in Kocani, North Macedonia.

Dozens of people have since been arrested, including government officials.@DaniTVNews#northmacedonia #kocani #nightclub pic.twitter.com/9qRFyu4Hyh

— Channel 5 News (@5_News) March 17, 2025