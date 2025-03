Βόρεια Μακεδονία: Τουλάχιστον 59 νεκροί και 155 τραυματίες από την πυρκαγιά σε ντισκοτέκ - Νέοι τα περισσότερα θύματα - Real.gr

Τουλάχιστον 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε μια ντισκοτέκ της Βόρειας Μακεδονίας.

Τέσσερα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Από τα 59 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 35. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 31 ήταν κάτοικοι των πόλεων Κότσανι και Στιπ. Το μεσημέρι, νοσηλεύονταν συνολικά 155 τραυματίες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοφσκι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο υπουργός είπε ότι εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης, αλλά χωρίς να διευκρινίσει σε βάρος ποιων υπόπτων.

Λίγο νωρίτερα, ο Στογιάντσε Ανγκέλοφ, ο διευθυντής του Κέντρου Κρίσεων, είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη μεταφορά εκείνων που φέρουν βαριά τραύματα σε νοσοκομεία «πολλών ευρωπαϊκών χωρών».

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire

A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.

The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025