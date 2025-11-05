Βοσνία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από φωτιά σε οίκο ευγηρίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, ανακοίνωσε το ίδιο το ίδρυμα.

«Δυστυχώς (…) 10 ένοικοι απεβίωσαν και (άλλοι) περίπου είκοσι τραυματίστηκαν» εξαιτίας της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 20:55 (τοπική ώρα· 21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο, διευκρίνισε ο οίκος ευγηρίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.