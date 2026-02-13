Βουδαπέστη: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε διώροφο κτίριο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφο κτήριο που χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα για εργάτες, νωρίς της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου κοντά στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές.

Οι σοροί δύο ανδρών και μιας γυναίκας βρέθηκαν κάτω από την οροφή του κτηρίου που είχε καταρρεύσει ενώ οι διασώστες απεγκλώβισαν 27 επιζώντες και απομάκρυναν τρεις φιάλες αερίου από το κτήριο.

Heard a big boom and now there’s a massive fire by the parliament building in Budapest pic.twitter.com/xAMvJiNp68 — Kyle Honn (@kylehonn) February 11, 2026



Η φωτιά στην περιοχή Μπουντακέσι, περίπου οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της Βουδαπέστης, τύλιξε στις φλόγες το διώροφο κτήριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών της Ουγγαρίας.

«Περισσότεροι από πενήντα επαγγελματίες και τοπικοί εθελοντές έφτασαν με πυροσβεστικά οχήματα, καθώς κλιμακορόρο. Οι πυροσβέστες άρχισαν αμέσως την κατάσβεση, για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς», δήλωσε ο Attila Csápi, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Πεστ.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, τρία σοβαρά, τέσσερα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς», δήλωσε η Andrea Belicza, εκπρόσωπος του αρχηγείου της αστυνομίας της κομητείας Πεστ.

«Οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν επίσης ότι ενδέχεται να υπήρχαν αρκετές παρατυπίες στον χώρο, πιθανώς και παράνομη παροχή αερίου στο κτήριο», πρόσθεσε η Belicza.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία της Βουδαπέστης για περαιτέρω περίθαλψη.