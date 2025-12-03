Βουλευτές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το νησί του Τζέφρι Έπστιν - Real.gr

Quantcast
Βουλευτές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το νησί του Τζέφρι Έπστιν
Βουλευτές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το νησί του Τζέφρι Έπστιν

22:35, 03/12/2025
Βουλευτές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το νησί του Τζέφρι Έπστιν

Δημοκρατικοί βουλευτές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το νησί που ανήκε στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, καθώς και της κατοικίας του όπου φέρεται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.

Οι βουλευτές ανέφεραν σε μια ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αρχές των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής, που αποτελεί κτήση των ΗΠΑ, ο Έπστιν είχε δύο νησιά. Το ένα από αυτά, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, ήταν μία από τις κύριες κατοικίες του και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες.

Ο Έπστιν δεν δικάστηκε ποτέ για αυτές τις κατηγορίες: βρέθηκε νεκρός το 2019 μέσα στο κελί του και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Οι δέκα φωτογραφίες και τα τέσσερα βίντεο, που σύμφωνα με τους βουλευτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δείχνουν κρεβατοκάμαρες της έπαυλης, ένα δωμάτιο με οδοντιατρικό εξοπλισμό και τη θέα γύρω από την πολυτελή κατοικία.

«Αυτές οι νέες εικόνες δείχνουν μια συνταρακτική όψη του κόσμου του Τζέφρι Έπστιν και του νησιού του» ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, που είναι μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής η οποία ερευνά εδώ και πολλούς μήνες την υπόθεση και τις πιθανές παραλείψεις των αμερικανικών αρχών. «Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην έρευνά μας και για να βοηθήσουμε να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του ‘Επστιν», πρόσθεσε, προτρέποντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον Νεοϋορκέζο επιχειρηματία.

Οι βουλευτές λένε επίσης ότι έχουν λάβει έγγραφα από τις τράπεζες J.P. Morgan και Deutsche Bank, με τις οποίες συνεργαζόταν ο Έπστιν, και σκοπεύουν να τα δώσουν στη δημοσιότητα «εντός των επόμενων ημερών», αφού προηγουμένως τα εξετάσουν.

Η δημοσίευση αυτών των νέων εικόνων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπστιν, αφού το Κογκρέσο υιοθέτησε στα μέσα Νοεμβρίου έναν νόμο προς αυτήν την κατεύθυνση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διορία μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για να συμμορφωθεί. Τρεις Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές με επιστολή τους προς την υπουργό Παμ Μπόντι ρωτούν «ποια διαδικαστικά εμπόδια» θα καθιστούσαν αδύνατη τη δημοσιοποίηση. Η κίνηση αυτή θεωρείται μέσο πίεσης στην υπουργό ώστε να τηρήσει τη διορία.

Αφού υποσχέθηκε, κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024, να προχωρήσει σε αποκαλύψεις, ο Τραμπ καλεί εδώ και πολλούς μήνες τους υποστηρικτές του «να αλλάξουν σελίδα» χαρακτηρίζοντας την υπόθεση Έπστιν «φάρσα» της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

 

 

