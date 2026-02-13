Βουλευτικές εκλογές στο Μπανγκλαντές: Οι ΗΠΑ συγχαίρουν το BNP για την «ιστορική νίκη» του - Real.gr

Η διπλωματία των ΗΠΑ συνεχάρη σήμερα το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) για την «ιστορική νίκη» την οποία κατήγαγε στις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην ασιατική χώρα μετά την εξέγερση των πολιτών που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα, η οποία κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή, το 2024.

«Συγχαρητήρια στον λαό του Μπανγκλαντές για αυτές τις επιτυχημένες εκλογές και στο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) και τον (σ.σ. επικεφαλής του) Ταρίκ Ραχμάν για την ιστορική νίκη τους», ανέφερε ο αμερικανός πρεσβευτής στη Ντάκα Μπρεντ Κρίστενσεν μέσω X.