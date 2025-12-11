Quantcast
Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόζεν Ζελιάζκοφ - Real.gr
14:53, 11/12/2025
  • Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, υπό τον πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάζκοφ, παραιτήθηκε σήμερα, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας.
  • Η παραίτηση έρχεται μετά από διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζητούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης, ενώ και ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ είχε καλέσει την κυβέρνηση να παραιτηθεί.
  • Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ θα ζητήσει τώρα από τα κόμματα της Βουλής να προσπαθήσουν να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση και, αν δεν μπορέσουν, θα συγκροτήσει μια προσωρινή κυβέρνηση μέχρι να προκηρυχθούν νέες εκλογές.
Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησής του, την επομένη μιας ακόμη μαζικής διαδήλωσης κατά των οικονομικών πολιτικών της χώρας και την αποτυχία της κυβέρνησης -όπως καταγγέλλουν διαδηλωτές- να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

«Σας ενημερώνω (…) ότι η κυβέρνηση σήμερα παραιτείται», δήλωσε ο Ρόσεν Ζελιάζκοφ σε συνέντευξη Τύπου, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η παραίτηση έρχεται λίγο πριν η Βουλγαρία ενταχθεί στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Ο συνασπισμός μας συναντήθηκε, συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε υπεύθυνα», δήλωσε ο Ζελιάζκοφ, αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης να παραιτηθεί. «Επιθυμία μας είναι να είμαστε στο επίπεδο που αναμένει η κοινωνία», είπε. «Η εξουσία πηγάζει από τη φωνή του λαού», πρόσθεσε.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες το βράδυ στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης, η τελευταία σε μια σειρά συνεχόμενων διαδηλώσεων που υπογράμμισαν την δυσφορία των πολιτών για την ενδημική διαφθορά και την αποτυχία των διαδοχικών κυβερνήσεων να την εξαλείψουν.

Το κύμα δυσαρέσκειας άρχισε να διογκώνεται στα τέλη Νοεμβρίου, όταν η κυβέρνηση επιχείρησε να επισπεύσει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026, καθώς η φτωχότερη χώρα στην ΕΕ ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Η βουλγαρική κυβέρνηση απέσυρε στις 3 Δεκεμβρίου το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που περιελάμβανε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι αυξήσεις αυτές είχαν σχεδιαστεί για να συγκαλύψουν υπεξαίρεση δημόσιων πόρων, σύμφωνα με διαδηλωτές και την αντιπολίτευση.

Στην αρχή της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή νέο προσχέδιο προϋπολογισμού.

Παρά την υποχώρηση της κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού, οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν αμείωτες στη βαλκανική χώρα που έχει διεξάγει επτά βουλευτικές εκλογές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τελευταία τον Οκτώβριο του 2024.

Ο πρόεδρος της χώρας Ρούμεν Ράντεφ είχε καλέσει και ο ίδιος την κυβέρνηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να παραιτηθεί.

Σε ανάρτησή του σήμερα στη σελίδα του στο Facebook απευθυνόμενος προς τους βουλευτές , ο Ράντεφ δήλωσε: «Ανάμεσα στη φωνή του λαού και τον φόβο της μαφίας. Ακούστε τις πλατείες!»

Ο Ράντεφ, ο οποίος έχει περιορισμένες εξουσίες βάσει του βουλγαρικού Συντάγματος, θα ζητήσει τώρα από τα κόμματα της Βουλη΄ς να προσπαθήσουν να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση και αν – όπως φαίνεται πιθανό – δεν μπορέσουν να το πετύχουν, θα συγκροτήσει μια προσωρινή κυβέρνηση μέχρι να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

