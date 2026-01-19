Βουλγαρία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Ράντεφ - Real.gr

Θα σχηματίσει το δικό του πολιτικό κόμμα μετά την παραίτηση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί, πυροδοτώντας εικασίες ότι θα σχηματίσει το δικό του πολιτικό κόμμα μετά την παραίτηση της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα προχωρήσει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.