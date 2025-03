Βραζιλία: Αεροπτεριστής έπεσε στο κενό από ύψος 180 μέτρων - Βίντεο σοκ - Real.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος αεροπτεριστής στη Βραζιλία όταν ο αετός στον οποίο επέβαινε δίπλωσε με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί στο κενό από ύψος 180 μέτρων.

«Θεέ μου» φώναξε αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραφε το δυστύχημα με θύμα τον Ρικάρντο Στεκανέλα από βουνό νοτιοδυτικά του Σάο Πάολο.

Στο βίντεο φαίνεται η πτήση του Στεκανέλα να ξεκινά χωρίς προβλήματα. Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, για άγνωστο λόγο ο «αετός» διπλώνει και ο άνδρας βρίσκεται στο κενό.

“Brazilian Hang-Glider Pilot Dies in 200m Fall”

Ricardo Stecanella, a 52-year-old hang-glider pilot, tragically died after falling from a height of over 200 meters during a flight in Timbó do Sul, Brazil, on March 2, 2025. Local authorities confirmed the incident, stating… pic.twitter.com/u64mW52zfX

