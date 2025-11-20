Βραζιλία – COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου - BINTEO - Real.gr

Αναστάτωση προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου διεξάγεται η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στην Μπελέμ της Βραζιλίας.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα) ένα περίπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και ο καπνός εξαπλώθηκε στο εσωτερικό, προκαλώντας πανικό σε υπαλλήλους και επισκέπτες.

We’ve just been evacuated from the COP30 Climate negotiations at Belem. We are currently in a safe zone and all accounted for. Hoping everyone is safe.#COP30 pic.twitter.com/GC0hGc3ele — Kumi Naidoo (@kuminaidoo) November 20, 2025

Δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της συγκεκριμένης πτέρυγας, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο Βραζιλιάνος υπουργός Τουρισμού Σέλσο Σαμπίνο ενημέρωσε πως η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από βραχύκλωμα.