Βραζιλία: Έξι επιβάτες νεκροί, 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο - Real.gr

Βραζιλία: Έξι επιβάτες νεκροί, 46 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

19:45, 16/02/2026
  • Έξι επιβάτες σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στη νοτιοανατολική Βραζιλία, ενώ άλλοι 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο BR-153, κοντά στην πόλη Μαρίλια. Στο λεωφορείο επέβαιναν εργάτες σε καλλιέργειες, με κατεύθυνση τη νότια πολιτεία Σάντα Καταρίνα για εργασίες συγκομιδής μήλων.
  • Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, αφού έσκασε το αριστερό πίσω λάστιχό του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο.

Έξι επιβάτες σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο στο εθνικό οδικό δίκτυο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία του Σάο Πάολο, την ώρα που άλλοι 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το δυστύχημα, στον αυτοκινητόδρομο BR-153, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, κοντά στην πόλη Μαρίλια, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες σε μία ανάρτηση στο Χ. Η κατάσταση των τραυματισμένων επιβατών δεν έχει γίνει προς το παρόν γνωστή.

Ο τοπικός Τύπος, επικαλούμενος δηλώσεις από την ομοσπονδιακή αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της Βραζιλίας, μετέδωσε πως στο λεωφορείο επέβαιναν εργάτες σε καλλιέργειες από την πολιτεία Μαρανχάο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με κατεύθυνση τη νότια πολιτεία Σάντα Καταρίνα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εργασίες συγκομιδής μήλων.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, αφού έσκασε το αριστερό πίσω λάστιχό του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο, έγραψε η βραζιλιάνικη εφημερίδα Folha de S.Paulo.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

