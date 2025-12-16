Quantcast
Βραζιλία: Η στιγμή που ισχυρός άνεμος γκρεμίζει αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Βραζιλία: Η στιγμή που ισχυρός άνεμος γκρεμίζει αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας – ΒΙΝΤΕΟ

11:23, 16/12/2025
Μια σφοδρή ριπή ανέμου κατά τη διάρκεια καταιγίδας γκρέμισε ένα αντίγραφο του αμερικανικού Αγάλματος της Ελευθερίας στην πόλη Γκουαΐμπα της νότιας Βραζιλίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει το άγαλμα ύψους περίπου 24 μέτρων, που βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης καταστήματος να γέρνει και κατόπιν να γκρεμίζεται στο έδαφος.

Στο πίσω μέρος, διακρίνονται οχήματα που συνεχίζουν να κινούνται σε πολυσύχναστο δρόμο.

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί πλησίον ενός εστιατορίου και η πτώση του προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

