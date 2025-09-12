Βραζιλία: Έφεση θα ασκήσει η υπεράσπιση του τέως προέδρου Μπολσονάρου μετά την καταδίκη του - Real.gr

Η υπεράσπιση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο», ώρες αφού ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του τέως αρχηγού του κράτους.