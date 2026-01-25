Quantcast
Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου - Τουλάχιστον 30 τραυματίες - Real.gr
real player

Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου – Τουλάχιστον 30 τραυματίες

22:50, 25/01/2026
Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου – Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε μια διαδήλωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.
  • Η πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα και από αυτά 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.
  • Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε μια διαδήλωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα στη περιφέρεια της πόλης.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα και από αυτά 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.

«Οκτώ από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισαν οι αρχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

20:28 25/01
Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από αύριο

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από αύριο

22:33 25/01
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

19:16 25/01
Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

18:40 25/01
Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

22:45 23/01
Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

16:00 25/01
Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

20:40 23/01
Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του από τη Μαριόλα: «Ήθελα να γλιτώσει το Σοφάκι μου από εμένα»

Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του από τη Μαριόλα: «Ήθελα να γλιτώσει το Σοφάκι μου από εμένα»

12:00 25/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved