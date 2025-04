Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο ανάμεσα σε αυτοκίνητα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία, με ένα μικρό αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση ανάμεσα σε εν κινήσει αυτοκίνητα σε αυτοκινητόδρομο της χώρας.

Τις σκηνές κατέγραψαν επιβάτες άλλων οχημάτων που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από το μονοκινητήριο Pelican 500 BR με τους δύο επιβαίνοντες, κανείς εκ των οποίων δεν έπαθε το παραμικρό.

Στο βίντεο φαίνονται οι λεπτοί χειρισμοί του πιλότου, ο οποίος κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος χωρίς να συντριβεί και χωρίς να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

A light aircraft, identified as a single-engine Pelican 500 BR, made a dramatic emergency landing on the busy BR-101 highway in Garuva, Santa Catarina, Brazil, after experiencing engine failure shortly after takeoff from an airfield in nearby Guaramirim. pic.twitter.com/SaWVb1NyJL

