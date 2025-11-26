Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο αρχίζει να εκτίει ποινή 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022 - Real.gr

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε την Τρίτη τον πρώην πρόεδρο της άκρας δεξιάς, Ζαΐρ Μπολσονάρου, να αρχίσει να εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του διαδόχου του, το 2022. Ο δικαστής, έκρινε ότι η υπόθεση είχε φτάσει στην τελική της κρίση, και ότι δεν ήταν δυνατές περαιτέρω εφέσεις.

O 70χρονος Μπολσονάρο θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής του, σε κελί του αρχηγείου της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πρωτεύουσα Μπραζίλια. Εκεί όπου κρατείται από το Σάββατο, μετά την σύλληψή του, καθώς οι αρχές έκριναν ότι υπήρχε κίνδυνος να δραπετεύσει, καθώς αποπειράθηκε να σπάσει το βραχιολάκι και απομακρύνθηκε από την κατ’ οίκον κράτησή του.

Ο ίδιος αρνήθηκε, οποιαδήποτε πρόθεση διαφυγής, λέγοντας ότι πίστευε ότι υπήρχε συσκευή εντοπισμού κρυμμένη στον ανιχνευτή αστραγάλου, λόγω των επιδράσεων των αντισπασμωδικών φαρμάκων που έπαιρνε και της περιέργειάς του.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη δημοκρατία της Βραζιλίας», δήλωσε ο βουλευτής Λίντμπεργκ Φάριας στο X. «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, βλέπουμε έναν πρώην πρόεδρο και στρατηγούς να συλλαμβάνονται για πραξικόπημα».

Ένας από τους δικηγόρους του πρώην προέδρου, Σελσό Βιλάρντι, δήλωσε ότι το δικαστήριο έσπευσε να ολοκληρώσει την υπόθεση και ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί περισσότερος χρόνος για έφεση. Οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα.

Ο Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για συνωμοσία πραξικοπήματος, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον αριστερό Λούλα ντα Σίλβα.