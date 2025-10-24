Βραζιλία: Ο Λούλα περιμένει να συναντηθεί με τον Τραμπ για να του πει πως «οι δασμοί είναι λάθος» - Real.gr

Quantcast
Βραζιλία: Ο Λούλα περιμένει να συναντηθεί με τον Τραμπ για να του πει πως «οι δασμοί είναι λάθος»

12:00, 24/10/2025
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα ότι θα πει στον Αμερικανό πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι δασμοί που επέβαλε στη χώρα του ήταν «λάθος», κατά τη συνάντηση που είναι πιθανό να έχουν στη Μαλαισία στη σύνοδο κορυφής της ASEAN αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η συνάντηση. Είμαι πανέτοιμος να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Βραζιλίας και να καταδείξω πως οι δασμοί που επιβλήθηκαν στη Βραζιλία είναι λάθος», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη γενική γραμματεία του περιφερειακού οργανισμού, στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Αξιωματούχοι των δύο χωρών δήλωσαν αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως γίνονται συζητήσεις για μία συνάντηση των δύο ηγετών, κατά την περιφερειακή σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας στην Κουάλα Λουμπούρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στα βραζιλιάνικα προϊόντα και έθεσε κυρίως στο στόχαστρο οικονομικών κυρώσεων τον δικαστή Αλεξάντρε ντε Μοράες και τη σύζυγό του, κατηγορώντας τον ότι ενορχηστρώνει «ένα κυνήγι μαγισσών» λόγω της καταδίκης του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος τον Σεπτέμβριο.

Όμως η ένταση στις σχέσεις Τραμπ-Λούλα άρχισε να πέφτει μετά τη σύντομη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, αμφότεροι 79 ετών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

Ακολούθως συνομίλησαν τηλεφωνικώς στις αρχές Οκτωβρίου και μίλησαν για πρώτη φορά για την πιθανότητα να συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής της ASEAN.

Στη συνάντηση αυτή, ο Λούλα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να άρει τους υπερδασμούς που πλήττουν ένα μέρος των εξαγωγών της Βραζιλίας.

