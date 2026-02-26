Βραζιλία: Στους 55 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Real.gr

Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των 13 αγνοουμένων μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προχωρούν σε νέες προληπτικές εκκενώσεις περιοχών λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές στη Μπραζίλια, οι νεκροί ανέρχονται σε 55.

Ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε δύο πόλεις της πολιτείας Μίνας Ζεράις, τη Ζουίζ τζι Φόρα και την Ούμπα. Οι απώλειες οφείλονται σε πλημμύρες, καταρρεύσεις κτιρίων και κατολισθήσεις, ενώ τουλάχιστον 5.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Νέες βροχοπτώσεις τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη προκάλεσαν επιπλέον πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο.

«Η βροχή ήταν ασταμάτητη, οι κατολισθήσεις συνεχίζονται και η πολιτική προστασία μάς ζήτησε να απομακρυνθούμε», δήλωσε ο Λουίς Οτάβιο Σόουζα, 35 ετών, ο οποίος εγκατέλειψε το σπίτι του. Ο ανιψιός του παραμένει αγνοούμενος. Όπως περιέγραψε, οι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, με συγγενείς και φίλους να αναζητούν πληροφορίες για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Στη συνοικία Πάρκο Μπουρνιέρ της Ζουίζ τζι Φόρα καταγράφονται 12 νεκροί και 8 αγνοούμενοι.

🚨 CHUVAS EM MG | Temporal em cidade mineira transforma rua em “cachoeira” e assusta moradorespic.twitter.com/Dn0lYvjxkt — Metrópoles (@Metropoles) February 26, 2026

Στη συνοικία Τρες Μοΐνιος, τρεις κατοικίες που είχαν εκκενωθεί θάφτηκαν κάτω από νέες κατολισθήσεις τα ξημερώματα.

Παρά τον κίνδυνο, αρκετοί κάτοικοι επέστρεψαν προσωρινά για να περισώσουν ό,τι μπορούσαν από τα σπίτια τους και να αναζητήσουν τα ζώα που άφησαν πίσω. «Οι άνθρωποι έφυγαν άρον άρον και δεν πρόλαβαν να πάρουν τα κατοικίδιά τους. Εμείς προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε στα χαλάσματα, να τα εξετάσουμε και να τα επιστρέψουμε στις οικογένειές τους», ανέφερε η εθελόντρια κτηνίατρος Μαρίνα Σόουζα.

Από την Κυριακή έως την Τρίτη, στη Ζουίζ τζι Φόρα καταγράφηκαν 229,2 χιλιοστά βροχής, ενώ η συνολική μηνιαία βροχόπτωση έφτασε τα 579 χιλιοστά — ποσοστό αυξημένο κατά 240% σε σχέση με τον μέσο όρο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας. Ο διακεκριμένος Βραζιλιάνος μετεωρολόγος Κάρλος Νόμπρε επισήμανε ότι, αν και τα ακραία καιρικά φαινόμενα υπήρχαν πάντοτε, η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την ενέργεια στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας τα πιο έντονα και καταστροφικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ