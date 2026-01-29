Quantcast
Βραζιλία: Συνελήφθη ύποπτος που συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος - Real.gr
Βραζιλία: Συνελήφθη ύποπτος που συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος

20:15, 29/01/2026
Βραζιλία: Συνελήφθη ύποπτος που συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος

Κατηγορείται ότι προετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας.

Η βραζιλιάνικη αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν ύποπτο που συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και κατηγορείται ότι προετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται πως, σε επιχείρηση που υποστηρίχθηκε από το αμερικανικό FBI, συνελήφθη «άνδρας που ερευνάται για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών και συμμετοχή σε διεθνή τρομοκρατική οργάνωση».

