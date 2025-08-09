Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό - Real.gr

Quantcast
Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

18:15, 09/08/2025
Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες σε σύγκρουση ενός λεωφορείου με φορτηγό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, μετέδωσε σήμερα το ηλεκτρονική ειδησεογραφική σελίδα G1, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές, αλλά και την εταιρία που διαχειρίζεται τα διόδια στην περιοχή.

Από τους 40 τραυματίες, οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την G1.

 

