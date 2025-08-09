Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό - Real.gr

Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες σε σύγκρουση ενός λεωφορείου με φορτηγό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, μετέδωσε σήμερα το ηλεκτρονική ειδησεογραφική σελίδα G1, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές, αλλά και την εταιρία που διαχειρίζεται τα διόδια στην περιοχή.

Από τους 40 τραυματίες, οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την G1.