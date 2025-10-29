Βραζιλία: Τουλάχιστον 132 νεκροί στην αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο - Real.gr

«Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα, βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τον αριθμό των νεκρών.

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 132 άνθρωποι, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχους, αφού κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο τοποθέτησαν σε έναν δρόμο δεκάδες σορούς που είχαν περισυλλέξει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο απολογισμός από το γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου του Ρίο είναι υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον αριθμό των θυμάτων που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, όταν οι πολιτειακές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς, μεταξύ αυτών τέσσερις αστυνομικοί. Οι έφοδοι στοχοθέτησαν μια μεγάλη συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, ανέφερε η πολιτειακή κυβέρνηση.

O Rio de Janeiro já não enfrenta “criminalidade”, mas uma guerra interna. Drones, foguetes antitanque e fuzis pesados nas ruas. Facções criminosas controlam território como exércitos insurgentes. O Estado brasileiro está recuando. #Rio #Brasil #SegurançaPublica pic.twitter.com/62ZVCrRKOL — Café no Front (@SagranCarvalho) October 28, 2025

Ο κυβερνήτης του Ρίο Κλαούντιο Κάστρο δήλωσε πως ο αρχικός απολογισμός απαριθμούσε μονάχα τα πτώματα που είχαν μεταφερθεί στο δημόσιο νεκροτομείο.

Κάτοικοι της Πένχα, που αναζητούσαν αγνοούμενους συγγενείς τους, περισυνέλεξαν πολλά από τα πτώματα από μια δασική περιοχή πίσω από τη συνοικία τους, σύμφωνα με πολίτες που μετέβησαν στο σημείο, όπου περισσότερα από 70 πτώματα κείτονταν το ένα δίπλα στο άλλο στη μέση του δρόμου.

«Θέλω απλά να πάρω τον γιο μου μακριά από εδώ και να τον θάψω», δήλωσε η Τάουα Μπρίτο, η μητέρα ενός εκ των νεκρών, περιστοιχισμένη από άλλους συγγενείς που πενθούσαν και περαστικούς.

Ο κυβερνήτης Κάστρο είπε πως είναι βέβαιος ότι οι νεκροί από την επιχείρηση ήταν εγκληματίες, καθώς οι περισσότεροι πυροβολισμοί έπεσαν σε μια δασώδη περιοχή. «Δεν νομίζω ότι οποιοσδήποτε θα περπατούσε μέσα στο δάσος κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Τα πραγματικά θύματα ήταν μονάχα οι αστυνομικοί», συμπλήρωσε.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες προτού το Ρίο φιλοξενήσει διεθνείς εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, γνωστή ως COP30, μεταξύ άλλων τη Σύνοδο των Δημάρχων C40 κατά της κλιματικής αλλαγής και την απονομή του περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το Ρίο έχει φιλοξενήσει διάφορες διεθνείς εκδηλώσεις την τελευταία δεκαετία, μεταξύ άλλων τους Ολυμπιακούς του 2016, τη σύνοδο της G20 το 2024 και τη Σύνοδο BRICS τον Ιούλιο, χωρίς να έχει καταγραφεί το επίπεδο της βίας που σημειώθηκε χθες.

Η πολιτειακή κυβέρνηση του Ρίο είπε πως η επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη που έχει διεξάγει έως σήμερα εναντίον της συμμορίας Comando Vermelho, η οποία ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε διάφορες φαβέλες. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης κινητοποιήθηκαν 2.500 μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Συγκλονισμένος» ο πρόεδρος Λούλα από τον αριθμό των νεκρών

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο ντα Σίλβα είναι «συγκλονισμένος» από τον απολογισμό των θυμάτων της αστυνομικής επιχείρησης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας.

«Ο πρόεδρος έχει συγκλονιστεί από τον αριθμό των θανάτων και εξεπλάγη από το γεγονός πως μια επιχείρηση τέτοιας εμβέλειας διεξήχθη εν αγνοία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε ο υπουργός Ρικάρντο Λεβαντόβσκι από την Μπραζίλια.

🔴🇧🇷 FLASH INFO – Au moins 132 morts lors de l’opération de police la plus meurtrière de l’histoire du Brésil à Rio de Janeiro, menée contre un gang de drogue selon les autorités.#Brésil #Rio #Police #Brasil

pic.twitter.com/aKpxEUX1Wf — Media Express (@media_express_e) October 29, 2025

Βαθιά ανησυχία του επικεφαλής του ΟΗΕ για τον αριθμό των νεκρών

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τον απολογισμό της αστυνομικής επιχείρησης, με περισσότερους από 100 νεκρούς στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων (…). Υπογραμμίζει πως η χρήση της βίας στις αστυνομικές επιχειρήσεις πρέπει να συμφωνεί με τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλεί τις αρχές να διεξάγουν σύντομα μια έρευνα», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ σε δημοσιογράφους.

«Σκότωναν εν ψυχρώ»

«Η Πολιτεία ήρθε για να διαπράξει μια σφαγή. Δεν είναι μια επιχείρηση, ήρθαν απευθείας για να σκοτώσουν», φώναζε στο μικρόφωνο του AFPTV μια γυναίκα που έκλαιγε με αναφιλητά, με το χέρι της να αγγίζει το πρόσωπο ενός νεαρού άνδρα, το πτώμα του οποίου είχαν καλύψει με πράσινο σεντόνι.

Ορισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν «εκτελέσεις». «Πολλοί εξ αυτών σκοτώθηκαν από μια σφαίρα στον αυχένα, έναν πυροβολισμό στην πλάτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ραούλ Σαντιάγκο, ένας ακτιβιστής που διαμένει στη συνοικία.

«Βλέπουμε σημάδια εγκαυμάτων, άνθρωποι ήταν δεμένοι. Ορισμένοι παραδόθηκαν, όμως δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε ο δικηγόρος Αλμπίνο Περέιρα Νέτο, ο οποίος εκπροσωπεί τρεις οικογένειες, που έχασαν συγγενείς τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ