Quantcast
Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας - Real.gr
real player

Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

17:15, 03/02/2026
Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα λεωφορείου στη βορειοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
  • Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεφαν από παραδοσιακή θρησκευτική εορτή στην πολιτεία Σεαρά.
  • Το δυστύχημα συνέβη στο Σάο Χοσέ ντα Ταπέρα της Αλαγκόας, με έρευνα να έχει ξεκινήσει για τα αίτια, ενώ ο κυβερνήτης κήρυξε τριήμερο πένθος.

Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε δυστύχημα που σημειώθηκε με το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, στη βορειοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεφαν από μία παραδοσιακή θρησκευτική εορτή στην πολιτεία Σεαρά, που βρίσκεται βορειότερα, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η κυβέρνηση της πολιτείας Αλαγκόας.

Οι επιζώντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Σάο Χοσέ ντα Ταπέρα, μιας κοινότητας στην αγροτική ενδοχώρα της Αλαγκόας.

Μια έρευνα ξεκίνησε προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Πάουλο Ντάντας, κήρυξε σε τριήμερο πένθος στην περιοχή «λόγω της τραγωδίας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν

19:15 03/02
Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

19:00 03/02
Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

18:46 03/02
Ιράν: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ

Ιράν: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ

18:45 03/02
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

18:38 03/02
Με δάκρυα στα μάτια, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι της Γάζας επιστρέφουν από την Αίγυπτο

Με δάκρυα στα μάτια, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι της Γάζας επιστρέφουν από την Αίγυπτο

18:30 03/02
Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ

18:19 03/02
Γαλλία: Ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών

Γαλλία: Ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών

18:15 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved