Βρετανία: Αστυνομικοί χτυπούν με teaser έναν από τους συλληφθέντες της επίθεσης με μαχαίρι στο τρένο - Real.gr

Οι Αρχές αποκλείουν τρομοκρατική επίθεση.

Το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε συρμό στο Λονδίνο αναγκάζει τις να μετατρέψουν σε… φρούρια τους σιδηρόδρομους στη Βρετανία.

Δύο άνδρες μαχαίρωναν αδιακρίτως όποιον έβλεπαν μπροστά τους. Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οι δύο δράστες συνελήφθησαν. Μάλιστα σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που άνδρες της Αστυνομίας χτυπούν με teaser έναν από τους ύποπτους για την επίθεση.

Στο μεταξύ οι αρχές αναζητούν τα κίνητρά τους, καθώς αποκλείουν την τρομοκρατική επίθεση.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Ο ανώτερος αξιωματικός Τζον Λάβλεζ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου της Βρετανικής Μεταφορικής Αστυνομίας, ότι «μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά από το τηλεφώνημα στο 999, δύο άνδρες βρίσκονταν ήδη υπό κράτηση».

Οι ύποπτοι είναι ένας 32χρονος Βρετανός υπήκοος αφρικανικής καταγωγής και ένας 35χρονος Βρετανός υπήκοος καραϊβικής καταγωγής. Και οι δύο γεννημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Από τους εννέα επιβάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά, τέσσερις έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δύο Βρετανοί που έχουν συλληφθεί θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε επίσης ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.