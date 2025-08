Βρετανία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ λόγω «αεροπορικού συμβάντος» - Real.gr

Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ στην κεντρική Αγγλία ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης σήμερα, μετά από ένα «αεροπορικό συμβάν», όπως τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο X δείχνουν ένα μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος, με έλικα ακινητοποιημένο, στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του έβδομου πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Βρετανίας.

Η Telegraph ανέφερε ότι όλες οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις θα καθυστερήσουν έως τις 18:00 τοπική ώρα.

BREAKING: Birmingham Airport’s runway has shut after an “aircraft incident”.

“Following an aircraft incident, the runway is temporarily closed,” the airport said in a statement.

“We apologise for the inconvenience this will cause.”https://t.co/vaNXfIbhAV

📺 Sky 501/YouTube pic.twitter.com/lXJNvRZrzV

— Sky News (@SkyNews) August 6, 2025