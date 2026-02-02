Βρετανία: Έρευνα της σχέσης του Έπσταϊν με τον πρώην υπουργό Πίτερ Μάντελσον ζητά ο Κιρ Στάρμερ - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διέταξε σήμερα μια πλήρη «έρευνα» των δεσμών μεταξύ του Τζέφρι Έπστιν και του Πίτερ Μάντελσον, του Βρετανού πρώην πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον και πρώην υπουργού, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αποπεμφθεί και από τη Βουλή των Λόρδων.

Ο Στάρμερ ανέθεσε στον γενικό γραμματέα της κυβέρνησής του, τον Κρις Γουόρμαλντ, «να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις επαφές μεταξύ του Πίτερ Μάντελσον και του Τζέφρι Έπστιν την εποχή που (ο πρώτος) ήταν υπουργός, δηλαδή από το 2008 μέχρι το 2010, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το 2009 ο Μάντελσον, που τότε ήταν υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, έστειλε στον Αμερικανό επιχειρηματία ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούσε ένα εσωτερικό υπόμνημα της κυβέρνησης. Επρόκειτο για την ενημέρωση ενός συμβούλου για την οικονομική κατάσταση, που απευθυνόταν στον Γκόρντον Μπράουν αλλά είχε κοινοποιηθεί και στον υπουργό του.

Σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Financial Times, ο Πίτερ Μάντελσον εμφανίζεται να προτείνει στον Έπστιν να ζητήσει από τον επικεφαλής της τράπεζας JPMorgan «να απειλήσει λιγάκι» τον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας για να μειώσει τον φόρο επί των μπόνους που λαμβάνουν οι τραπεζίτες.

Ο Μάντελσον παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον παιδεραστή Αμερικανό που πέθανε στη φυλακή το 2019. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ θεωρεί ότι ο πολιτικός «δεν θα έπρεπε» να παραμείνει μέλος της Βουλής των Λόρδων, όμως δεν έχει τη δικαιοδοσία να του στερήσει αυτήν την ιδιότητα.

Ο 72χρονος Μάντελσον, που υπήρξε επίσης Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008, είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων από το 2008. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του βρετανικού κοινοβουλίου, έχει τεθεί σε αργία από αυτό το Σώμα από τα τέλη Ιανουαρίου του 2025.

Αυτές οι νέες αποκαλύψεις έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες, που αφορούσαν τραπεζικά δεδομένα και έδειχναν ότι ο Έπστιν είχε μεταφέρει συνολικά 75.000 δολάρια, σε τρεις συναλλαγές, σε λογαριασμούς που σχετίζονταν με τον Μάντελσον, το 2003 και το 2004.

Όταν ρωτήθηκε από το BBC ο Πίτερ Μάντελσον, που τότε ήταν απλός βουλευτής, είπε την Κυριακή ότι δεν θυμάται αυτές τις συναλλαγές και δεν ξέρει αν τα τραπεζικά έγγραφα είναι αυθεντικά.

Ο Μάντελσον εμφανίζεται επίσης σε αχρονολόγητες φωτογραφίες δίπλα σε μια γυναίκα με καλυμμένο το πρόσωπο. Είπε την Κυριακή ότι «δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τόπο» όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία, ούτε να αναγνωρίσει τη γυναίκα.

Άλλα έγγραφα δείχνουν ότι το 2009 ο Έπστιν μετέφερε 10.000 στερλίνες στον Ρεϊνάλντο Αβίλα ντα Σίλβα, τον σύντροφο του Μάντελσον, την εποχή που ο τελευταίος ήταν υπουργός.

Ο πρώην πρεσβευτής, που απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο, περίπου έναν χρόνο μετά τον διορισμό του, ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τη φιλία που διατηρούσε με τον Έπστιν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ