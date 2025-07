Βρετανία: Για δηλητηρίαση παιδιών σε κατασκήνωση συνελήφθη ένας 76χρονος – Οκτώ παιδιά στο νοσοκομείο - Real.gr

Σοκ προκαλεί η υπόθεση στη βόρεια Αγγλία, όπου ένας 76χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για δηλητηρίαση παιδιώνσε κατασκήνωση στο Στέιθερν του Λέστερσιρ. Οκτώ παιδιά νοσηλεύτηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινότητες και εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των παιδικών δραστηριοτήτων.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε μία κατασκήνωση που βρίσκεται στο Στέιθερν, στο Λέστερσιρ, εξηγεί η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου, όπου αναφέρει επίσης πως ενημερώθηκε την Κυριακή για το ότι «πολλά παιδιά δεν αισθάνονταν καλά».

Μόλις έφθασαν στην περιοχή, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών εξέτασαν τα παιδιά, εγκαθιστώντας ένα «κέντρο διαλογής» σε μία γειτονική κοινότητα και αποφάσισαν να μεταφέρουν στο νοσοκομείο οκτώ από τα παιδιά «προληπτικά». «Έκτοτε όλα τους πήραν εξιτήριο», διευκρίνισε η αστυνομία.

An investigation is taking place in Stathern following a report of several children feeling unwell.

Read more: https://t.co/mRRciGkQNu

— Leicestershire Police (@leicspolice) July 31, 2025