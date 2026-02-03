Βρετανία: Η αστυνομία ερευνά τις «διαρροές» του πρώην υπουργού Πίτερ Μάντελσον προς τον Τζέφρι Έπστιν - Real.gr

Η ΕΕ εξετάζει αν ο 72χρονος Βρετανός παραβίασε τους κανόνες της την εποχή που ήταν Επίτροπος.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ παρέδωσε στη βρετανική αστυνομία υλικό προκειμένου να ερευνήσει εάν ο Πίτερ Μάντελσον, ο πρώην υπουργός και πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ διέρρευσε ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα στους υπουργούς του, χαρακτήρισε «επονείδιστες» τις διαρροές του Μάντελσον, στην εντονότερη μέχρι τώρα καταδίκη των πράξεων του πολιτικού που ο ίδιος διόρισε πέρυσι πρέσβη, παρά τη γνωστή σχέση του με τον Έπστιν.

Ο Μάντελσον, κορυφαίο στέλεχος των κυβερνήσεων του Τόνι Μπλερ και του Γκόρντον Μπράουν πριν από σχεδόν 20 χρόνια, ενδέχεται να διωχθεί ποινικά, αφού τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντάλλαξε με τον Αμερικανό υποδηλώνουν ότι του έδινε απόρρητες πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου.

Στα έγγραφα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αφήνεται να εννοηθεί ότι το 2009 ο Μάντελσον έστειλε στον Έπστιν ένα υπόμνημα που προοριζόταν για τον τότε πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν για πιθανές πωλήσεις βρετανικών περιουσιακών στοιχείων και αλλαγές στη φορολογία, ενώ το 2010 τον ενημέρωσε εκ των προτέρων για μια οικονομική διάσωση ύψους 500 δισεκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Στάρμερ είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα συνεργαστεί με την αστυνομία σε οποιαδήποτε έρευνα, σημειώνοντας ότι δεν έχει πειστεί πως έχουν αποκαλυφθεί όλες οι πληροφορίες. «Ο πρωθυπουργός είπε ότι έμεινε άναυδος από τις πληροφορίες που εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο στα αρχεία Έπστιν», είπε ο εκπρόσωπός του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζει αναφορές για ενδεχόμενη «παράβαση καθήκοντος» εκ μέρους του Μάντελσον.

Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε από πρέσβης τον Σεπτέμβριο, μόλις επτά μήνες μετά τον διορισμό του, αφού ήρθαν στο φως της δημοσιότητας έγγραφα στα οποία φαινόταν να λέει στον Έπστιν ότι η προηγούμενη καταδίκη του, για προώθηση ανηλίκων σε πορνεία, ήταν λανθασμένη. Αργά το βράδυ της Κυριακής ο πολιτικός παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα, αφού στα νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στις ΗΠΑ την Παρασκευή εμφανίστηκαν λεπτομέρειες της στενής σχέσης του με τον Έπστιν, όπως ότι ο χρηματιστής κατέβαλε χρήματα στον ίδιο και τον σύζυγό του.

Το σκάνδαλο προκάλεσε ερωτηματικά για την απόφαση του Στάρμερ να διορίσει πρέσβη τον Μάντελσον, αντί για έναν διπλωμάτη καριέρας, μια απόφαση στην οποία φαίνεται ότι συνηγόρησε ο προσωπάρχης του, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Ο βουλευτής του Εργατικού κόμματος Κλάιβ Έφορντ, μιλώντας τη Δευτέρα στο κοινοβούλιο, είπε ότι «το βασικό ερώτημα εδώ είναι: ποιος συμβούλευσε τον πρωθυπουργό;».

Ο Μάντελσον δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα να σχολιάσει τις πληροφορίες. Ένας εκπρόσωπός του όμως είπε ότι ο πολιτικός δεν θυμάται να έλαβε χρήματα, συνολικά 75.000 δολάρια, από τον Έπστιν, όπως αναφέρεται σε κάποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον περασμένο μήνα στην εφημερίδα Times, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, ο Μάντελσον είπε ότι ο Έπστιν ήταν «δάσκαλος στη χειραγώγηση» και πρόσθεσε: «Είχα πολλή κακή τύχη, αναμφίβολα ένα μέρος της το προκάλεσα μόνος μου».

Έρευνα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το πρωί ότι θα «εξετάσει» εάν ο Μάντελσον, που υπήρξε και Επίτροπος, παραβίασε κάποιους από τους κανόνες της.

Όπως ξέρετε, έχουμε κανόνες που απορρέουν από τις συνθήκες και τον κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο οι Επίτροποι, συμπεριλαμβανομένων και των πρώην, οφείλουν να τηρούν» είπε ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Μπάλας Ουζβάρι. «Λάβαμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι από αυτούς τους κανόνες δεν τηρήθηκαν», πρόσθεσε.

Ο Μάντελσον ήταν Επίτροπος Εμπορίου μεταξύ 2004-8.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο 72χρονος πολιτικός ζήτησε δημοσίως συγγνώμη επειδή παρέμεινε φίλος του Έπστιν και μετά την καταδίκη του τελευταίου από δικαστήριο της Φλόριντας το 2008 για προώθηση ανήλικων κοριτσιών στην πορνεία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ