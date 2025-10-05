Βρετανία: Η εβραϊκή κοινότητα τιμά τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου 2023 και της επίθεσης στη συναγωγή του Μάντσεστερ - Real.gr

Η επίθεση, ανήμερα της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ, προκάλεσε έντονη ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα για την ασφάλειά της.

Περίπου 3.000 άνθρωποι, μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Βρετανίας, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ, για να τιμήσουν τα δύο χρόνια από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά στην επίθεση στη συναγωγή, την οποία χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική ενέργεια» οι βρετανικές αρχές. Ο δράστης σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικούς.

Στη σημερινή συγκέντρωση στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ, την οποία οργάνωσε η ομάδα που εκπροσωπεί την εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας (The Board of Deputies of British Jews, BDBJ), οι συμμετέχοντες κρατούσαν ισραηλινές και βρετανικές σημαίες.

Ο ραβίνος Εφραίμ Μίρβις προσευχήθηκε για τους ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η κοινότητά μας παραμένει αποφασισμένη να υπερασπιστεί το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, με ειρήνη και ασφάλεια, και να αγωνιστεί κατά του αντισημιτισμού παντού όπου εμφανίζεται, είπε ο Φιλ Ρόζενμπεργκ, ο πρόεδρος της BDBJ.

Η επίθεση στο Μάντσεστερ «έδειξε πως ο τοξικός αντισημιτισμός έγινε φονικός» είπε ο Κιθ Μπλα, ο πρόεδρος του Jewish Leadership Council.

«Ο τρόπος με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει το μίσος και τη βία απέναντι στους Εβραίους είναι απαράδεκτος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας 14χρονος που συμμετείχε στη συγκέντρωση μαζί με τον πατέρα του. Αφηγήθηκε ότι φοβάται να δείξει δημοσίως ότι είναι Εβραίος και ότι τον έχουν ήδη προσβάλει στον δρόμο. «Όταν μπήκα στο γυμνάσιο αισθανόμουν παντελώς ασφαλής» αλλά τα πράγματα άλλαξαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, πρόσθεσε.

Η Άλισον Χάρβεϊ, συνταξιούχος δημοσιογράφος, 70 ετών, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν προβλήθηκαν σε μια οθόνη οι φωτογραφίες των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου. «Οι άνθρωποι συγχέουν τον (πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την πολιτική του Ισραήλ με τους Εβραίους (…) Αλλά όλο αυτό το μίσος δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι πολύ ανησυχητικό», είπε.

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τον απολογισμό που κατάρτισε το Γαλλικό Πρακτορείο βασισμένο σε επίσημα στοιχεία. Από τους 251 ομήρους, οι 47 παραμένουν στη Γάζα αλλά οι 25 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 67.139 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ