Quantcast
Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο - Real.gr
real player

Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

20:45, 15/09/2025
Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

Κατά την παρέμβασή του, ο Ίλον Μασκ είχε ζητήσει αλλαγή της κυβέρνησης στη χώρα αυτή, καταγγέλλοντας την "ταχεία διάβρωση της Μεγάλης Βρετανίας λόγω μιας μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης".

Η Ντάουνινγκ Στριτ κατήγγειλε σήμερα τον “επικίνδυνο και εμπρηστικό λόγο” που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην οποία συμμετείχαν 110.000 έως 150.000 άνθρωποι στο Λονδίνο έπειτα από κάλεσμα της άκρας δεξιάς.

“Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε”, είχε δηλώσει ο επικεφαλής της πλατφόρμας Χ, ο οποίος απευθύνθηκε στους διαδηλωτές μέσω βιντεοσύνδεσης κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης.

Αυτός “ο λόγος είναι σαφώς επικίνδυνος και εμπρηστικός. Απειλεί με βία. Απειλεί με εκφοβισμό μέσα στους δρόμους μας”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

“Η Βρετανία είναι μια χώρα με δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και σεβασμό”, δήλωσε, προσθέτοντας ότι “το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι πολίτες στη Βρετανία είναι αυτό το είδος των εμπρηστικών και επικίνδυνων δηλώσεων”.

Κατά την παρέμβασή του, ο Ίλον Μασκ είχε ζητήσει επίσης αλλαγή της κυβέρνησης στη χώρα αυτή, καταγγέλλοντας την “ταχεία διάβρωση της Μεγάλης Βρετανίας λόγω μιας μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης”.

“Δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια μπροστά μας… είναι πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διοργανωθούν νέες εκλογές”, δήλωσε.

Η διαδήλωση του Σαββάτου που παρουσιάστηκε ως μια συγκέντρωση υπέρ της “ελευθερίας της έκφρασης” μετά το κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, θεωρείται από μερικούς παρατηρητές ως η μεγαλύτερη διαδήλωση της ακροδεξιάς των τελευταίων δεκαετιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Έφοδος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η εξάπλωσή της - «Κινδυνεύουμε με lockdown», είπε ο Τσιάρας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Έφοδος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η εξάπλωσή της - «Κινδυνεύουμε με lockdown», είπε ο Τσιάρας

19:10 15/09
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στη δεύτερη θέση ο συγκλονιστικός Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στη δεύτερη θέση ο συγκλονιστικός Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

16:42 15/09
Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

13:41 15/09
Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

15:20 15/09
ΗΠΑ: Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

ΗΠΑ: Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

19:15 15/09
Χίος: Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ – Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι

Χίος: Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ – Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι

19:55 15/09
Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bio3 Forum 2025: Υπουργείο για την έρευνα και την ανάπτυξη σε βάθος διετίας

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bio3 Forum 2025: Υπουργείο για την έρευνα και την ανάπτυξη σε βάθος διετίας

20:15 15/09
Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

20:45 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved