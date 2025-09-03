Βρετανία: Κυρώσεις εναντίον Ρώσων που συνδέονται με τις απαγωγές παιδιών από την Ουκρανία - Real.gr

Η Βρετανία επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε 11 ακόμη φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που συνδέονται με το ρωσικό κράτος, στοχοποιώντας όσους εμπλέκονται στις προσπάθειες εκ μέρους της Μόσχας απαγωγής παιδιών από την Ουκρανία και προσηλυτισμού τους στις ρωσικές αξίες.

Η Ουκρανία λέει ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους, χαρακτηρίζοντας τις απαγωγές έγκλημα πολέμου που εμπίπτει στον ορισμό της γενοκτονίας που ορίζεται από τη συνθήκη του ΟΗΕ.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι ενήργησε για να προστατεύσει ευάλωτα παιδιά από μια εμπόλεμη ζώνη.

«Η πολιτική απαγωγών, προσηλυτισμού και στρατιωτικής εκπαίδευσης του Κρεμλίνου, παιδιών από την Ουκρανία είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι σε ανακοίνωσή του, παρουσιάζοντας τον τελευταίο γύρο κυρώσεων της Βρετανίας κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Αχμάτ Καντίροφ, το οποίο έχει εκπονήσει προγράμματα επανεκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους από την Ουκρανία, υποβάλλοντάς τα σε στρατιωτική εκπαίδευση, και η πρόεδρός του, Αϊμάνι Νεσιέβνα Καντίροβα, είναι μεταξύ αυτών που στοχοποιούνται, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και άλλες κυρώσεις.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, επικεφαλής της μουσουλμανικής δημοκρατίας της Τσετσενίας στη Ρωσία, ο οποίος έχει στείλει μεγάλα στρατιωτικά τμήματα για να ενισχύσει τις ρωσικές τάξεις στην Ουκρανία, δημοσιοποίησε μια δήλωση στα ρωσικά μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram υπερασπιζόμενος τη μητέρα του.

«Πάντα βοηθά τα θύματα του πολέμου και στηρίζει τους φτωχούς και τους μειονεκτούντες σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται την δήλωση αυτή στην οποία επισημαίνεται επίσης ότι δεν ασχολείται με την πολιτική.

«Αυτές οι ενέργειες αποδεικνύουν ότι η Δύση δεν καθοδηγείται ούτε από την ηθική ούτε από τον νόμο, αλλά ενεργεί από μίσος και ρωσοφοβία… Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο της σάπιας δυτικής πολιτικής», προσθέτει ο ίδιος στην δήλωση του.

Τον Μάρτιο, μια έκθεση του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει αδιανόητα βάσανα σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των τελευταίων κυρώσεων της Βρετανίας.

Τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και της Επιτρόπου του για τα Δικαιώματα του Παιδιού Μαρία Λβόβα-Μπελόβα, σχετικά με την απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία. Η Ρωσία καταδίκασε τα εν λόγω εντάλματα ως «εξωφρενικά και απαράδεκτα».

