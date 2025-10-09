Βρετανία: Μέτρα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της ρωσικής παρέμβασης στα Δυτικά Βαλκάνια - Real.gr

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ενεργοποιήσει μέτρα για να καταπολεμήσει τα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων και τον κίνδυνο της ρωσικής παρέμβασης στα Δυτικά Βαλκάνια, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Βόρεια Ιρλανδία οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Η σύνοδος διεξάγεται στο πλαίσιο της λεγόμενης Διαδικασίας του Βερολίνου, μιας διπλωματικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2014 με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία). Η σύνοδος κορυφής των χωρών που μετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, υπό την προεδρία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Σήμερα, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα επενδύσει 10 εκατομμύρια στερλίνες (11,5 εκατ. ευρώ) σε «καινοτόμα προγράμματα» για την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών που δρουν στα Βαλκάνια, μια περιοχή από την οποία περνούν πολλοί μετανάστες, καθ’ οδόν για τη βόρεια και δυτική Ευρώπη. Στα προγράμματα ατά περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας του Κοσόβου και η καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων στη Σερβία. Άλλα τέσσερα εκατομμύρια στερλίνες θα δοθούν για να ενισχυθούν οι δυνατότητες άμυνας των χωρών της περιοχής στον κυβερνοχώρο, «απέναντι στη ρωσική παρέμβαση», πρόσθεσε.

«Ξέρουμε ότι η ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια επηρεάζει την ασφάλεια όλης της Ευρώπης και τη δική μας ασφάλεια εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε η Κούπερ από τον Πύργο του Χίλσμπορο, στο Μπέλφαστ, όπου φιλοξενείται η σύνοδος.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ θεωρεί προτεραιότητά της την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς πιέζεται κυρίως από την άνοδο των ποσοστών του ακροδεξιού κόμματος Reform UK. Στην επίσκεψή του στην Αλβανία, τον περασμένο Μάιο, ο Στάρμερ είπε ότι συζητά με πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τη δημιουργία «κέντρων επιστροφής» για τα άτομα των οποίων η αίτηση χορήγησης ασύλου απορρίπτεται από το Λονδίνο.

