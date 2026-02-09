Βρετανία: Ο αδελφός του Καρόλου, Άντριου μοιράστηκε εμπορικά έγγραφα με τον Eπστάιν, σύμφωνα με emails - Real.gr

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, μοιράστηκε επίσημα βρετανικά εμπορικά έγγραφα με τον Τζέφρι Επστάιν το 2010, διαρρέοντας πληροφορίες στον σεξουαλικό εγκληματία ως εκ του ρόλου του ως κυβερνητικού απεσταλμένου, φαίνεται να δείχνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Έπστιν, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία. Ο Άντριου αρνείται ότι έχει κάνει οτιδήποτε επιλήψιμο και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια μετά την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση φακέλων της υπόθεσης Επστάιν.

Στην τελευταία παρτίδα εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε στις ΗΠΑ email φαίνεται να δείχνουν ότι ο Άντριου προώθησε στον Επστάιν εκθέσεις για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλα μέρη, τα οποία εστάλησαν σε σχέση με ένα ταξίδι που έκανε με επίσημη ιδιότητα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς σήμερα σχετικά με το αν πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα για το μοίρασμα πληροφοριών του Άντριου.