Βρετανία: Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγόρησε τις ταμπλόιντ πως έκαναν «κόλαση» τη ζωή της Μέγκαν - Real.gr

Κατέθεσε στη δίκη σε βάρος των ιδιοκτητών των Daily Mail και Mail on Sunday.

Ο πρίγκιπας Χάρι, που με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυά του, κατηγόρησε σήμερα τον Τύπο των ταμπλόιντ ότι μετέτρεψε τη ζωή της συζύγου του Μέγκαν σε «κόλαση», κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, στη δίκη σε βάρος των ιδιοκτητών των Daily Mail και Mail on Sunday.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου κατέθετε για περίπου 2,5 ώρες στο δικαστήριο, απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers Limited.

Στο τέλος της κατάθεσής του, όταν ο δικηγόρος του τον ρώτησε πώς αισθάνεται δίνοντας αυτήν τη δικαστική μάχη, εκείνος μετά βίας κατάφερε να μην ξεσπάσει σε κλάματα.

Είναι “μια σκληρή εμπειρία”, απάντησε. “Το μόνο που θέλουμε είναι να μας ζητήσουν συγγνώμη και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν”.

Οι ταμπλόιντ «συνεχίζουν να μου επιτίθενται. Μετέτρεψαν τη ζωή της συζύγου μου σε απόλυτη κόλαση», δήλωσε ο Χάρι, με τη φωνή του να σπάει από τη συγκίνηση.

Λίγο νωρίτερα, ο Χάρι εξήγησε πως προσέφυγε δικαστικά σε βάρος αυτών των εφημερίδων στο όνομα του «γενικού συμφέροντος» και των «χιλιάδων ανθρώπων» που έχουν πέσει θύματα της «απληστίας» τους.

Ο 41χρονος πρίγκιπας βρίσκεται αντιμέτωπος στα δικαστήρια με την εταιρεία Associated Newspapers Limited (ANL), που εκδίδει τη Daily Mail και τη Mail on Sunday, μαζί με άλλα έξι διάσημα πρόσωπα, μεταξύ αυτών ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, όπως και οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σάντι Φροστ.

Κατηγορούν τις δύο ταμπλόιντ πως υπέκλεψαν, καταφεύγοντας σε ιδιωτικούς ερευνητές, φωνητικά μηνύματα, παρακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες τους και απέκτησαν με παράνομο τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, το διάστημα μεταξύ 1993-2018.

«Είμαι αποφασισμένος να ζητήσω τον λόγο» από τον εκδότη των ταμπλόιντ Daily Mail και Mail on Sunday «για χάρη του γενικού συμφέροντος», δήλωσε ο πρίγκιπας στη γραπτή κατάθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα. «Δεν πρόκειται μονάχα για εμένα» συνέχισε. Αυτό αφορά επίσης «τους χιλιάδες ανθρώπους η ζωή των οποίων αναστατώθηκε εξαιτίας της απληστίας» των ταμπλόιντ, συμπλήρωσε.

Στην κατάθεσή του περιγράφει τη σχέση του με τον Τύπο από τη γέννησή του.

«Από τον θάνατο της μητέρας μου το 1997, όταν εγώ ήμουν 12 ετών, και ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετώπισε ο Τύπος, εγώ είχα πάντα δύσκολες σχέσεις» με τα ΜΜΕ, επισήμανε.

Εξήγησε επίσης πως εδώ και καιρό, ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, εφάρμοζε πιστά την πολιτική αυτού του «θεσμού»: «να μην παραπονιέσαι ποτέ, να μην εξηγείσαι ποτέ».

Όμως, όταν η Μέγκαν, με την οποία θα παντρευόντουσαν, υπήρξε θύμα «μοχθηρών και επίμονων επιθέσεων», ή άρθρων «ορισμένες φορές ρατσιστικών», εκείνος «άρχισε να νιώθει ολοένα και πιο προβληματισμένος από την προσέγγιση της μη λήψης μέτρων σε βάρος του Τύπου».

Ο Χάρι, που ζει πλέον στην Καλιφόρνια με τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική μάχη εναντίον του πανίσχυρου, σκανδαλοθηρικού Τύπου της Βρετανίας.

Είχε ήδη καταθέσει στο πλαίσιο μιας προηγούμενης δίκης, το 2023, σε βάρος της MGN, εκδότριας εταιρείας της Daily Mirror. Είχε γίνει τότε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου για πάνω από έναν αιώνα.

