Βρετανία: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ προσφεύγει στα δικαστήρια κατά του BBC - Real.gr

O Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τελικά θα κινηθεί νομικά κατά του BBC για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε την ομιλία του σε επεισόδιο της εκπομπής Πανοράμα, ζητώντας αποζημίωση μεταξύ ενός με πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η έγγραφη συγνώμη του ΒΒC και η απόσυρση του επίμαχου ντοκιμαντέρ από όλες τις πλατφόρμες του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου δεν φαίνεται να έχουν ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Έτσι, αργά χθες το βράδυ και ενώ βρισκόταν εν πτήση με το Air Force One, δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, πως τελικά θα το πάει στα δικαστήρια. «Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω. Με απάτησαν. Άλλαξαν τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα μου», τόνισε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ με την επιστολή που είχε στείλει στο ΒΒC, στις αρχές της εβδομάδας, είχε θέσει τρεις όρους για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη. Πρώτον, ο οργανισμός να ανακαλέσει την είδηση. Δεύτερον, να του ζητήσει συγνώμη και τρίτον, να τον αποζημιώσει. Η απαντητική επιστολή που έστειλε η νομική υπηρεσία του BBC προχθές, Πέμπτη, ικανοποιούσε δύο από αυτούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να μιλήσει μαζί του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Μια συνομιλία που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς, όπως επισημαίνουν Βρετανοί αναλυτές, θα φανεί αν υπάρχουν περιθώρια συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και η υπόθεση δεν καταλήξει στα δικαστήρια. Αν και η βρετανική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτή τη διένεξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ