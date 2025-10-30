Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου λόγω της υπόθεσης Έπστιν - Real.gr

Τον διέταξε να φύγει από τη βασιλική έπαυλη όπου κατοικεί.

Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε σήμερα την «επίσημη διαδικασία» για να αφαιρέσει «τους τίτλους και τις τιμές» από τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, καθώς και να του κάνει έξωση από την κατοικία του, δίπλα στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο Άντριου, ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά και δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, δεχόταν πιέσεις λόγω της συμπεριφοράς του και της σχέσης του με τον Αμερικανό παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα αναγκάστηκε να απαρνηθεί τον τίτλο του «Δούκα της Υόρκης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων «ο πρίγκιπας Άντριου θα αποκαλείται στο εξής με το όνομα Άντριου Μαουντμπάντεν Γούινδσορ».

Επιπλέον, του έχει ήδη επιδοθεί επίσημο αίτημα προκειμένου να παραδώσει την έπαυλη Ρόαγιαλ Λοτζ, στο δυτικό Λονδίνο και να μετακομίσει σε ιδιωτικό κατάλυμα, στην ανατολική Αγγλία.

Τα μέτρα αυτά «κρίνονται απαραίτητα, μολονότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Οι Μεγαλειότητές τους θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η μέγιστη συμπαράστασή τους είναι και θα παραμείνει με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης».

Μια πηγή των ανακτόρων είπε ότι αν και ο Άντριου αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, ήταν σαφές ότι διέπραξε σοβαρά λάθη κρίσης. Η απόφαση ελήφθη από τον βασιλιά Κάρολο, με τη στήριξη της ευρύτερης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδόχου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι βρετανικές εφημερίδες επικεντρώθηκαν στα οικονομικά του Άντριου, αφού η εφημερίδα Times έγραψε ότι δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την έπαυλη των 30 δωματίων όπου κατοικεί εδώ και δύο δεκαετίες. Ωστόσο, κατέβαλε τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις όταν εγκαταστάθηκε εκεί.

Σε μια σπάνια πολιτική παρέμβαση, μια κοινοβουλευτική επιτροπή διερωτήθηκε την Τετάρτη αν ο Άντριου θα έπρεπε να κατοικεί ακόμη σε αυτό το σπίτι.