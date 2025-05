Βρετανία: Οι αρχές ερευνούν την πυρκαγιά στην οικία του Στάρμερ - Real.gr

Το περιστατικό έλαβε χώρα ξημερώματα της Δευτέρας (12/5) στις 3:30 ώρα Ελλάδος.

Η αστυνομία της Βρετανίας ερευνά πυρκαγιά στο σπίτι του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στο βόρειο Λονδίνο. Η πυρκαγιά στο ακίνητο του Κιρ Στάρμερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το πρωί.

Από τη φωτιά, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο ζημιές στην είσοδο του σπιτιού και συγκεκριμένα σε μία πόρτα.

Σύμφωνα με τις αρχές, παραμένει σε ισχύ αστυνομικός κλοιός γύρω από την περιοχή, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Fire at ‘Keir Starmer’s house’ sparks urgent probe with street cordoned offhttps://t.co/4BPC1mjdA4 pic.twitter.com/tD9YHAr7h6

— The Sun (@TheSun) May 12, 2025