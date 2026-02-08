Βρετανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Κιρ Στάρμερ - Real.gr

Quantcast
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Κιρ Στάρμερ

16:35, 08/02/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

O επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε, σύμφωνα με το Sky News, αλλά και δημοσιογράφους της ημερήσιας εφημερίδας The Guardian.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

