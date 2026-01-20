Βρετανία σε Τραμπ: Η συμφωνία για την επιστροφή των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο έγινε για να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια - Real.gr

Η συμφωνία επιστροφής των Νησιών Τσάγκος από τη Βρετανία στον Μαυρίκιο «εξασφαλίζει τις επιχειρήσεις της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για πολλές γενιές», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, απαντώντας στις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης τόνισε ότι το Λονδίνο «δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την εθνική μας ασφάλεια. Ενεργήσαμε διότι η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία απειλούνταν έπειτα από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες υπονόμευαν τη θέση μας και θα εμπόδιζαν τη λειτουργία της στο μέλλον».

«Η συμφωνία διασφαλίζει τις επιχειρήσεις της κοινής αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για πολλές γενιές, με ισχυρές προβλέψεις για να διατηρηθούν ακέραιες οι μοναδικές της δυνατότητες και για την αποτροπή των αντιπάλων μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε επίσης ότι η συμφωνία είχε «επαινεθεί δημόσια από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και όλους τους άλλους εταίρους του Five Eyes (Καναδά και Νέα Ζηλανδία), καθώς και από βασικούς διεθνείς εταίρους, όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «πράξη απόλυτης αδυναμίας» και «μεγάλης ηλιθιότητας» τη συμφωνία της Βρετανίας για την επιστροφή της κυριαρχίας των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι είναι «ακόμη ένας στον πολύ μακρύ κατάλογο λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία».

Η υπογραφή της συμφωνίας επιστροφής των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο καθυστέρησε μετά την ορκωμοσία Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 προκειμένου το Λονδίνο να δώσει χρόνο στη νέα αμερικανική κυβέρνηση να εξετάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Τον Φεβρουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισημάνει ότι «τείνει να συμφωνήσει». Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε χαιρετίσει με ανάρτησή του στο Χ μια συμφωνία «που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη, σταθερή και αποτελεσματική εκμετάλλευση» της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, «ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια».