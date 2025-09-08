Βρετανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός - Real.gr

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για τη φύση του υλικού που προκάλεσε τον συναγερμό.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Χίθροου, όταν το Terminal 4 εκκενώθηκε προληπτικά λόγω υπόνοιας για παρουσία επικίνδυνης ουσίας. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις πέντε τοπική ώρα, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο και την Πυροσβεστική του Λονδίνου να κινητοποιεί ειδικά πληρώματα για την αξιολόγηση της κατάστασης. Το check-in στο Terminal 4 ανεστάλη και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ενώ ζητήθηκε από το κοινό να αποφύγει τη μετάβαση στο συγκεκριμένο τερματικό.

Η λειτουργία των υπολοίπων terminals συνεχίστηκε κανονικά, χωρίς να σημειωθούν προβλήματα στις αφίξεις και αναχωρήσεις. Ωστόσο, η πρόσβαση με τρένο στο Terminal 4 ανεστάλη προσωρινά, καθώς τα δρομολόγια του Heathrow Express και άλλων γραμμών δεν πραγματοποιούσαν στάσεις εκεί.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για τη φύση του υλικού που προκάλεσε τον συναγερμό. Οι αρχές παραμένουν στο σημείο και οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του αεροδρομίου για νεότερες οδηγίες.