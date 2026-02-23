Quantcast
Πίτερ Μάντελσον: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ - Εμπλέκεται στο σκάνδαλο Έπστιν - Real.gr
real player

Πίτερ Μάντελσον: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ – Εμπλέκεται στο σκάνδαλο Έπστιν

19:22, 23/02/2026
Πίτερ Μάντελσον: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ – Εμπλέκεται στο σκάνδαλο Έπστιν

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από αστυνομικούς στο σπίτι του, ανέφερε η εφημερίδα The Times.
  • Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.
  • Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο λόγω της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Έπστιν, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από αστυνομικούς στο σπίτι του, ανέφερε η εφημερίδα The Times.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Έπστιν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ της διαβίβασε τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved