Βρετανία: Τέσσερις νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Σάουθεντ  - Real.gr

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή χθες, Κυριακή, μικρού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Σάουθεντ του Λονδίνου (London Southend Airport), μετέδωσε σήμερα το PA Media.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται περίπου 35 μίλια ανατολικά της πρωτεύουσας και χρησιμοποιείται από την easyJet για πτήσεις προς ευρωπαϊκούς προορισμούς διακοπών, παραμένει κλειστό μετά τη συντριβή του αεροπλάνου.

Προηγούμενο τηλεγράφημα του Ρόιτερς ανέφερε ότι δεν ήταν γνωστό πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Εικόνες που μετέδωσαν στους ιστοτόπους τους βρετανικές εφημερίδες, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν από το Ρόιτερς, έδειξαν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το αεροδρόμιο.

🚨 BREAKING NEWS: A devastating plane crash occurred at London Southend Airport, UK.

A Beechcraft Super King Air light aircraft crashed and exploded into a massive fireball shortly after takeoff, Eyewitnesses described a horrific scene of black smoke and flames, prompting a… pic.twitter.com/9KrHzfgkeg

— Breaking News (@TheNewsTrending) July 13, 2025