Quantcast
Βρετανία: Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές παρά τα σχόλια του Τραμπ και άλλων περί «κύματος βίας» λέει ο επικεφαλής της αστυνομίας - Real.gr
real player

Βρετανία: Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές παρά τα σχόλια του Τραμπ και άλλων περί «κύματος βίας» λέει ο επικεφαλής της αστυνομίας

13:45, 12/01/2026
Βρετανία: Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές παρά τα σχόλια του Τραμπ και άλλων περί «κύματος βίας» λέει ο επικεφαλής της αστυνομίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόουλι, δήλωσε σήμερα ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στη βρετανική πρωτεύουσα έχει μειωθεί στο κατώτερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πόλη γίνεται ασφαλέστερη παρά τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλων σχετικά με το βίαιο έγκλημα στην πρωτεύουσα.

Ο Μαρκ Ρόουλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό σε κατά κεφαλήν βάση και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη αλλά και από πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Όπως είπε ο Ρόουλι, τα περιστατικά σοβαρού, βίαιου εγκλήματος στο Λονδίνο μειώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας και με εισαγωγές στο νοσοκομείο.

“Παρά τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν διαδικτυακά, περιλαμβανομένων των βίντεο με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργούν πλασματικά, βίαια σενάρια, κάποιοι σχολιαστές προωθούν ένα αφήγημα που τους βολεύει, ανεξάρτητα από το ότι τα γεγονότα περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση”, έγραψε ο ίδιος στην εφημερίδα The Times.

Τον Νοέμβριο ο Τραμπ είχε πει ότι υπάρχουν “επικίνδυνες” περιοχές για την αστυνομία στο Λονδίνο και είχε κατηγορήσει τον δήμαρχο της πρωτεύουσας Σαντίκ Καν ότι “άφησε το έγκλημα να ξεφύγει”.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι επικριτικός απέναντι στον Καν εδώ και χρόνια.

“Κοιτάξτε την εγκληματικότητα στο Λονδίνο. ‘Ανθρωποι που τους μαχαιρώνουν στον πισινό ή ακόμη χειρότερα”, δήλωσε ο Τραμπ τον Νοέμβριο στο βρετανικό δίκτυο GB News.

Τον Σεπτέμβριο ο ιδιοκτήτης του Χ Ίλον Μασκ είχε εμφανιστεί μέσω βιντεοσύνδεσης σε ακροδεξιά συγκέντρωση στο Λονδίνο, όπου είπε στο πλήθος ότι «έρχεται βία» και ότι «είτε αντιστέκεσαι, είτε πεθαίνεις».

Τα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δείχνουν ότι το 2025 σημειώθηκαν 97 ανθρωποκτονίες στο Λονδίνο, μείωση κατά 11% σε σχέση με το 2024, και ότι τα βίαια περιστατικά τα οποία καταλήγουν σε τραυματισμό έχουν επίσης μειωθεί κατά ένα πέμπτο από το 2014.

“Στο Λονδίνο, είναι ξεκάθαρες οι αποδείξεις. Κερδίζουμε τη μάχη κατά του βίαιου εγκλήματος”, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα Guardian ο Σαντίκ Καν.

Τα στοιχεία αφορούν το βίαιο έγκλημα αλλά στην αντίληψη πολλών Βρετανών συμβαίνει το αντίθετο δεδομένης της αύξησης σε αδικήματα όπως οι κλοπές από καταστήματα, που τον περασμένο χρόνο σημείωσαν ιστορικό υψηλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βρετανία: Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές παρά τα σχόλια του Τραμπ και άλλων περί «κύματος βίας» λέει ο επικεφαλής της αστυνομίας

Βρετανία: Το Λονδίνο γίνεται πιο ασφαλές παρά τα σχόλια του Τραμπ και άλλων περί «κύματος βίας» λέει ο επικεφαλής της αστυνομίας

13:45 12/01
Χατζηδάκης: Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές -ΒΙΝΤΕΟ

Χατζηδάκης: Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές -ΒΙΝΤΕΟ

13:37 12/01
Αλεξανδρούπολη: Δεκάδες αιτήσεις από επιχειρήσεις και κατοικίες που επλήγησαν από την κακοκαιρία - BINTEO

Αλεξανδρούπολη: Δεκάδες αιτήσεις από επιχειρήσεις και κατοικίες που επλήγησαν από την κακοκαιρία - BINTEO

13:33 12/01
Νόνη Δούνια: Απόδραση στα χιόνια με την οικογένειά της για τα γενέθλιά της

Νόνη Δούνια: Απόδραση στα χιόνια με την οικογένειά της για τα γενέθλιά της

13:30 12/01
Αντώνης Ρέμος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Ανησύχησαν οι γιατροί…»

Αντώνης Ρέμος: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας – «Ανησύχησαν οι γιατροί…»

13:28 12/01
Π. Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων - Τι είπε για τις συναντήσεις με τους αγρότες

Π. Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων - Τι είπε για τις συναντήσεις με τους αγρότες

13:23 12/01
Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με drone

Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτροδότηση 35.000 νοικοκυριά στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με drone

13:15 12/01
Στην τελική ευθεία η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΔ: Καμία παράταση πέραν αυτής που έχει ήδη λάβει η επιτροπή

Στην τελική ευθεία η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - ΝΔ: Καμία παράταση πέραν αυτής που έχει ήδη λάβει η επιτροπή

13:09 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved