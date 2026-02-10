Βρετανία-υπόθεση Έπστιν/Μάντελσον: Ο Στάρμερ λέει ότι δεν θα εγκαταλείψει την εντολή του - Real.gr

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε σήμερα ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την εντολή που του δόθηκε να αλλάξει τη Βρετανία εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στην ηγεσία του σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

«Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα», είπε ο Στάρμερ ενώπιον του ακροατηρίου σε μια επίσκεψη σε κοινοτικό κέντρο στη νότια Αγγλία. «Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τους ανθρώπους για τους οποίους μου ανατέθηκε να αγωνιστώ, και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τη χώρα που αγαπώ», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ είπε πως η πραγματική μάχη είναι με «τις πολιτικές του Reform, τις πολιτικές του διχασμού, τον διχασμό, την καταγγελία, την καταγγελία που θα διαλύσουν τη χώρα μας».

Η πολεμική που ξέσπασε μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις ανάμεσα στον Αμερικανό καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν και τον Πίτερ Μάντελσον είναι η χειρότερη που διέρχεται η κυβέρνηση των Εργατικών μετά την άνοδό της στην εξουσία τον Ιούλιο του 2024.

Κατά τη σημερινή εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Στάρμερ «ευχαρίστησε (τους υπουργούς) για την υποστήριξή τους» και εκτίμησε πως η κυβέρνησή του είναι «ισχυρή και ενωμένη», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Χθες, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών είχε αποκλείσει και πάλι το ενδεχόμενο να παραιτηθεί στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης με τους βουλευτές του κόμματός του. Πολλά στελέχη του Εργατικού Κόμματος και της κυβέρνησης κινητοποιήθηκαν για να τον υποστηρίξουν, μεταξύ των οποίων η πρώην δεύτερη στην ιεραρχία Άντζελα Ράινερ, ή ακόμη ο υπουργός Υγείας Ουές Στίρινγκ, που αναφέρονται συχνά ως πιθανοί διάδοχοί του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, του πιο υψηλόβαθμου δημόσιου λειτουργού, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ