Βρετανικό μουσείο συγκεντρώνει 4,6 εκ. δολ. για να αποτρέψει την πώληση μεσαιωνικού αριστουργήματος - Real.gr

11:15, 27/11/2025
Βρετανικό μουσείο συγκεντρώνει 4,6 εκ. δολ. για να αποτρέψει την πώληση μεσαιωνικού αριστουργήματος

Το Μουσείο και Πινακοθήκη Ντόρσετ στην Αγγλία διοργανώνει εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων, ώστε να μην εισέλθει σε ιδιωτική συλλογή έργο τέχνης του 15ου αιώνα.

Το έργο – εκκλησιαστικός διάκοσμος, γνωστό ως The Master of the Sherborne Almshouse Triptych, χρονολογείται από το 1480-90 και η αξία του ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια αγγλικές λίρες (περίπου 4,6 εκατομμύρια δολάρια). Το ποσό αυτό ελπίζουν να συγκεντρώσουν οι υπεύθυνοι του Μουσείου για να μην πωληθεί το έργο σε δημοπρασία του Sotheby’s τον επόμενο μήνα και να αποτρέψουν την απομάκρυνσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Υποστηρίξτε μας στη διασφάλιση ενός από τα πιο εξαιρετικά έργα τέχνης που έχουν εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και δεκαετίες, ένα όμορφα διατηρημένο ολλανδικό τέμπλο που χρονολογείται από το 1480-1490 και έχει αξία έως και 3,5 εκατομμύρια λίρες.

Αυτό το αριστούργημα έχει περιγραφεί από μελετητές ως “εξαιρετικά σπάνιο” – όχι μόνο για την καλλιτεχνική του λαμπρότητα, αλλά και για τη διάσωσή του μέσα από αιώνες θρησκευτικών και πολιτικών αναταραχών. Για περισσότερα από 500 χρόνια, παρέμεινε στην αρχική του κατοικία: το παρεκκλήσι του Πτωχοκομείου του Αγίου Ιωάννη στο Σέρμπορν του Ντόρσετ» αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Το ολλανδικό τέμπλο απεικονίζει πέντε θαύματα του Ιησού Χριστού και ήταν κρυμμένο κατά τη διάρκεια εικονομαχικών διαφορών και ανακαλύφθηκε ξανά στο πτωχοκομείο του Αγίου Ιωάννη στο Σέρμπορν του Ντόρσετ τον 19ο αιώνα. Έχει απομακρυνθεί από την περιοχή μόνο δύο φορές, για μια έκθεση στη Βασιλική Ακαδημία το 1923 και μια άλλη στο Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου το 2003.

Πιστεύεται ότι είναι το μόνο σωζόμενο έργο του ανώνυμου δημιουργού του. Η πληρότητά του και η άριστη κατάστασή του το καθιστούν ένα σπάνιο σωζόμενο έργο ανάμεσα στα ολλανδικά τέμπλα του 15ου αιώνα στη Βρετανία.

«Καλούμε τους υποστηρικτές, τους λάτρεις της τέχνης, τους πολιτιστικούς οργανισμούς και την τοπική κοινότητα να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε αυτόν τον εξαιρετικό θησαυρό» επισημαίνεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

