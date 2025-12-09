«Βρωμιάρες σκύλες»: Σάλος στη Γαλλία με το σχόλιο της Μπριζίτ Μακρόν για φεμινίστριες έξω από θέατρο - Real.gr

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο τρόπος με τον οποίο η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν μίλησε για ακτιβίστριες που διαδήλωσαν έξω από θέατρο.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να αποκαλεί «βρωμιάρες σκύλες» τις διαδηλώτριες της φεμινιστικής κολεκτίβας #NousToutes, οι οποίες μια ημέρα νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν.

Πρόκειται για τον ηθοποιό ο οποίος το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Μετά από τριετή έρευνα, όμως, η υπόθεση απορρίφθηκε, με την απόφαση να επικυρώνεται στο εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο.

Ωστόσο, η επιστροφή του ηθοποιού στη σκηνή έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις από φεμινιστικές οργανώσεις που διαμαρτύρονται έξω από τους χώρους όπου εμφανίζεται.

Το Σάββατο, γυναίκες που φορούσαν μάσκες με το πρόσωπό του ξεπήδησαν από το κοινό στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».

Μια ημέρα μετά, στο ίδιο θέατρο βρέθηκε η κυρία Μακρόν μαζί με την κόρη της. Όταν πήγε στα παρασκήνια, ο ηθοποιός της είπε «φοβάμαι», με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

« S’il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Quand Brigitte Macron s’attaque aux militantes féministes qui ont organisé une action contre Ary Abittan, pour qui la Cour d’appel de Paris a prononcé un non lieu suite à des accusations de viol malgré un témoignage… pic.twitter.com/U8pkJSEJ3l — Ariane Anemoyannis (@AAnemoyannis) December 8, 2025

