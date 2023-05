Wagner: Οργισμένη επίθεση Πριγκόζιν κατά της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης - Βρίζει δίπλα στα πτώματα ανδρών του - ΒΙΝΤΕΟ σοκ

Ο Πριγκόζιν εμφανίστηκε να στέκεται δίπλα σε δεκάδες πτώματα, τα οποία είπε ότι ανήκουν σε μαχητές της Wagner. Η υπηρεσία Τύπου του δεν άφησε να ακουστούν οι προσβλητικές λέξεις που χρησιμοποιεί ο ίδιος στο βίντεο.

«Έχουμε έλλειψη 70% σε πολεμοφόδια. Σοϊγκού! Γκερασίμοφ! Πού είναι τα ***** πολεμοφόδια;», φωνάζει ο Πριγκόζιν στην κάμερα.

Οι υπεύθυνοι θα πάνε στην κόλαση, φώναξε ο Πριγκόζιν, πριν δηλώσει ότι οι απώλειες της Wagner θα ήταν πέντε φορές μικρότερες, εάν είχε επαρκή εφόδια.

«Αυτά είναι παιδιά της Wagner που πέθαναν σήμερα. Το αίμα τους είναι ακόμα νωπό», δήλωσε ο Πριγκόζιν, δείχνοντας τα πτώματα γύρω του. «Ήρθαν εδώ ως εθελοντές και πεθαίνουν για να μπορείτε εσείς να στρογγυλοκάθεστε στα γραφεία σας».

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.

He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n